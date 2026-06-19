Гостям понравится: в туристический сезон интернет в Городце стал быстрее

В старинном Городце Нижегородской области, популярном у нижегородцев и туристов, оператор связи обновил телеком оборудование и активировал высокочастотный диапазон.
Как сообщает пресс-служба МегаФон, теперь в самых посещаемых точках города удалось увеличить ёмкость сети, при этом скорость передачи данных по мобильной сети увеличилась до 70 мегабит в секунду.
Городец, который вливается в легендарный российский маршрут «Золотого Кольцо», очень любят туристы. Попасть туда из Нижнего Новгорода по воде на скоростном судне «Метеор» можно за час. В том числе поэтому Городец стал одним из самых посещаемых малых городов в Нижегородской области: при населении около 30 тысяч человек туда каждый год приезжают 800 тысяч гостей со всех концов страны. Людей влечёт туда история города и возможность познакомиться с прекрасными местными народными художественными промыслами.
МегаФон обновил своё оборудование в двух самых популярных у гостей городецких локациях: во-первых, у фабрики «Городецкая роспись», где то и дело идут экскурсии, где действуют музей и сувенирные лавки. Во-вторы, возле волжской набережной, куда по воде прибывает львиная доля гостей города. На набережной стоят целых восемь музеев, а также происходят основные культурные и массовые события.
После модернизации оборудования люди смогут с ещё большим комфортом общаться по мобильной связи, получать в электронном виде госуслуги и оплачивать счета посредством цифровых сервисов. Кроме того, теперь у абонентов легче будут скачиваться объёмные файлы, быстро работать сервисы заказов онлайн, социальные сети, люди смогут оперативно отправить снимки и ролики из Городца друзьям и близким, а ещё будут хорошо работать навигаторы и онлайн карты, что всегда актуально для тех, кто прибыл знакомиться с городом самостоятельно.
«Примерно 90% объёма передачи данных в Городце сейчас приходится на скоростную сеть 4G, — сообщил директор компании-оператора в Нижегородской области Алексей Михайлов. — Модернизация оборудования — ответ на растущие потребности горожан и путешественников» По словам Алексея Михайлова, оператор завершил модернизацию в начале турсезона. Самый большой наплыв туристов в древний город планируется во второй месяц лета: там пройдут День города и большой фестиваль народных промыслов.
Также оператор ведёт в регионе масштабный запуск новых базовых станций. Станции начали действовать в Сарове, Арзамасе, а также в Семёновском и Сеченовском округах. В общей сложности, с начала 2026 года в Нижегородской области оператор построил и модернизировал почти три сотни телеком-объектов.
Ранее сообщалось, что оператор также запустил систему контроля качества воздуха в Нижнем Новгороде.