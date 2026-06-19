Гостям понравится: в туристический сезон интернет в Городце стал быстрее

Городец, который вливается в легендарный российский маршрут «Золотого Кольцо», очень любят туристы. Попасть туда из Нижнего Новгорода по воде на скоростном судне «Метеор» можно за час. В том числе поэтому Городец стал одним из самых посещаемых малых городов в Нижегородской области: при населении около 30 тысяч человек туда каждый год приезжают 800 тысяч гостей со всех концов страны. Людей влечёт туда история города и возможность познакомиться с прекрасными местными народными художественными промыслами.