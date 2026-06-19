Переданный в войсковую часть автомобиль оказался собственностью нижегородца

Суд Арзамаса по требованию военного прокурора постановил вернуть в государственную казну автомобиль Volkswagen Polo, который в итоге оказался у местного жителя, хотя изначально предназначался для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщил Арзамасский городской суд Нижегородской области.
История машины началась в 2025 году: тогда транспортное средство конфисковали у гражданина из Сортавалы и перевели в федеральную собственность. Далее автомобиль передали в войсковую часть — но из‑за незаконных действий одного из граждан он перестал находиться во владении государства.
Позднее в Арзамасе оформили сделку купли‑продажи: двое частных лиц заключили договор, по которому иномарка сменила владельца за 800 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства иск прокурора удовлетворили: сделку признали ничтожной, а транспортное средство изъяли как находящееся в незаконном владении. Примечательно, что изначально машина должна была пойти на гуманитарные цели — её планировали передать оборонному ведомству через судебных приставов Карелии.
На текущий момент судебное решение ещё не обрело законную силу.
Ранее суд конфисковал более 100 млн со счетов матери экс-судьи Виктора Фомина.