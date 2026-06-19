Срок ввода второй очереди велодорожки «от косы до косы» планируют перенести

В конце декабря 2022 года победителем торгов на строительство второй очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы (от посёлка Приморье до набережной Балтийска) признали ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» («ДСП»). Фирма снизила цену контракта с 1 млрд до 995 млн руб. Объект должны были ввести в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2026 года. За время подготовки к строительству велодорожка существенно подорожала. Ранее в правительстве области проект оценивали в 763 млн руб. При этом протяжённость велодорожки снизилась с 68,4 до 54,3 км. В июле 2023 года готовность объекта составляла 7%.