Срок ввода второй очереди велодорожки «от косы до косы» планируют перенести

Вторую очередь велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируют ввести на два года позже. Это следует из изменений, которые предлагается внести в постановление правительства Калининградской области об осуществлении капитальных вложений в строительство объекта.
Проект нового постановления опубликован на сайте облправительства и вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 23 июня 2026 года. Срок реализации капитальных вложений предлагается изменить с 2022 — 2026 годов на 2022 — 2028-й.
В конце декабря 2022 года победителем торгов на строительство второй очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы (от посёлка Приморье до набережной Балтийска) признали ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» («ДСП»). Фирма снизила цену контракта с 1 млрд до 995 млн руб. Объект должны были ввести в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2026 года. За время подготовки к строительству велодорожка существенно подорожала. Ранее в правительстве области проект оценивали в 763 млн руб. При этом протяжённость велодорожки снизилась с 68,4 до 54,3 км. В июле 2023 года готовность объекта составляла 7%.
Работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились в 2023 году с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка превысила 420 млн рублей. Подрядчиком также выступала компания «ДСП».
Проектной документацией предусмотрено пять этапов строительства: 1-й этап — в пос. Приморье, 2-й и 4-й этапы — в границах Зеленоградского муниципального района, 3-й — в границах Янтарного городского округа, 5-й — в Балтийском городском округе (через г. Приморск в г. Балтийск).