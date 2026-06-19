Воронежцу провели операцию на «открытом» сердце

52-летний пациент поступил в феврале в больницу № 3 на реабилитацию на «кислороде». В отделении реабилитации ему делали дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, психологическую реабилитацию, физиотерапию (вибромассаж). И во время обследования обнаружили серьезную врожденную патологию — выраженную недостаточность митрального клапана без отрыва хорд. Это порок сердца, при котором створки клапана не смыкаются полностью во время сокращения, вызывая массивный обратный заброс крови.