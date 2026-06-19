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На установку «лежачих полицейских» в Ростове выделят 3,5 млн рублей

Информация указана на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова‑на‑Дону объявила аукцион на выполнение работ по монтажу элементов искусственных дорожных неровностей (ИН‑900 и ИДН‑900) в городе.

На реализацию проекта выделено 3,5 млн рублей. Информация о закупке размещена на сайте госзакупок.

Ключевые параметры тендера:

приём заявок от подрядчиков: до 26 июня 2026 года;

подведение итогов тендера: 30 июня 2026 года;

срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 ноября 2026 года включительно.

Технические требования к элементам: материал из высококачественной резины без вредных примесей, основной элемент с армированием металлокордом и цвет световозвращающих частей должен быть жёлтый.