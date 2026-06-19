На установку «лежачих полицейских» в Ростове выделят 3,5 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова‑на‑Дону объявила аукцион на выполнение работ по монтажу элементов искусственных дорожных неровностей (ИН‑900 и ИДН‑900) в городе.
На реализацию проекта выделено 3,5 млн рублей. Информация о закупке размещена на сайте госзакупок.
Ключевые параметры тендера:
приём заявок от подрядчиков: до 26 июня 2026 года;
подведение итогов тендера: 30 июня 2026 года;
срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 ноября 2026 года включительно.
Технические требования к элементам: материал из высококачественной резины без вредных примесей, основной элемент с армированием металлокордом и цвет световозвращающих частей должен быть жёлтый.