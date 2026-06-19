Миллионы просмотров. Мама с дочерью спасли раненого барана из реки

В социальных сетях активно обсуждается видео, на кадрах которого мама вместе с дочерью спасают барана из реки. Фрагмент набрал уже несколько миллионов просмотров и цифры на счётчике растут с каждой минутой. Сайт perm.aif.ru пообщался с автором видео и узнал подробности спасательной операции.
Операция по спасению барана.
«Шанс встретить барана посреди реки ничтожен, но никогда не равен нулю», — так Анастасия подписала видео, которое меньше чем за сутки собрало несколько миллионов просмотров.
На кадрах — самая настоящая спасательная операция. Анастасия вместе с мамой Анной плыли на сапбордах и заметили необычную для водной среды находку. Разглядеть животное в воде было трудно, так что изначально мама с дочерью предположили, что это коза.
Подплыв поближе, мама Анастасии мужественно вытащила барана из воды, посадив его на сапборд. После этого спасательницы отправились к пирсу, где их встретил мужчина, который помог поднять животное.
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-74864281_126350», −74864281, 126350, 'Z4VSB8jzR4zQo9fLKZAy88jfmXCk'); }());
Как оказалось, Анастасия вместе с родителями отдыхала на даче в Перми. Вместе они решили поплавать на сапбордах, когда увидели в реке «плывущую голову».
«Мы сразу поняли, что это точно не человек, а какое-то животное. Пытались приблизить на телефоне, но вариантов было множество: от верблюда до собаки», — вспоминает девушка.
Анастасия признаётся, что сначала было страшно. Но мама с дочерью твёрдо решили, что животное нужно спасать, потому что на такой глубине оно точно долго не продержится.
«Сели на сапы и поплыли. Подплыв ближе, удалось разглядеть, что в воде баран — сначала показалось, что коза. Мы так подумали из-за эмоций, адреналина, от непонимания, как действовать в такой ситуации, — рассказала perm.aif.ru Анастасия. — Мама затащила его на сапборд, я ей помогла. Затем мы связали два сапа и поплыли к берегу. Мама держала барана, а я гребла. Нас встретил папа, который помог достать животное».
Соседский барашек.
У вытащенного из воды барана оказалась глубокая рана на задней ноге. После успешного завершения операции по спасению животного Анастасия и Анна сразу же позвонили соседям. Как оказалось, этот баран принадлежит им.
Владельцы сразу же приехали и забрали испуганное животное домой. Позже к нему приехал ветеринарный врач и зашил рану, сейчас баран идёт на поправку, с ним всё хорошо. Остаётся только догадываться, как он попал в воду. Однако есть версия, что в загон с парнокопытными мог ворваться хищник или крупная собака. Тогда баран, выбравшись из загона, бросился в реку, спасая жизнь.
Анастасия, которая опубликовала видео спасения в социальных сетях, — педагог-хореограф и владелица собственной танцевальной студии, где занимается обучением детей и взрослых. Сейчас девушке 22 года. Она старается активно вести блог, в котором показывает свою жизнь, работу и домашних животных — собаку, ёжика и змей. Кстати, недавно Анастасия выступала на Дне города Перми на одной сцене с Татьяной Куртуковой.
Анне, которая героически затаскивает барана на сапборд, 47 лет. Вместе с дочерью они ведут совместный бизнес в сфере строительства.
Несколько миллионов просмотров.
Видео молниеносно разлетелось по социальным сетям и продолжает активно набирать просмотры. На момент публикации статьи его уже посмотрели более трёх миллионов раз. Анастасия призналась, что совсем не ожидала резкого всплеска популярности. Такое большое количество просмотров на её аккаунте впервые. «Мы сегодня проснулись в шоке», — поделилась девушка.
Видео собрало тысячи восторженных комментариев. Пользователи восхищаются силой Анны, благодарят спасательниц и шутят, что баран вообще-то был в отпуске.
«Я достаточно сильный мужчина и уверенно катаюсь на сапборде, но не уверен, что смог бы вот так вытащить овцекозу на сап», «Коза спокойно отдыхала, купалась. А вы сорвали ей отпуск», «С такой мамой и плавать не страшно, одной правой на сап закинула, одной левой на пирс проводила», «Божечки! Вот что значит женщина! Она даже ни минуты не думала как затащить барана на сап! Мощь и сила! Спасибо вам, девочки», — пишут в социальных сетях.