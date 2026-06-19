Миллионы просмотров. Мама с дочерью спасли раненого барана из реки

Владельцы сразу же приехали и забрали испуганное животное домой. Позже к нему приехал ветеринарный врач и зашил рану, сейчас баран идёт на поправку, с ним всё хорошо. Остаётся только догадываться, как он попал в воду. Однако есть версия, что в загон с парнокопытными мог ворваться хищник или крупная собака. Тогда баран, выбравшись из загона, бросился в реку, спасая жизнь.