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Волгоградская область представила турпродукты на форуме «Путешествуй!»

Среди презентованных проектов — межрегиональный маршрут «Арбузный тракт».

Источник: Национальные проекты России

Перспективные туристические продукты Волгоградской области представили на VI Международном форуме «Путешествуй!» в Москве. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.

Среди презентованных проектов — межрегиональный маршрут «Арбузный тракт», национальный маршрут «ВолгоГранд — 34 впечатления», а также проект по созданию историко‑культурного туристического комплекса на острове Сарпинский. Кроме того, участники форума узнали о круглогодичном парке развлечений в областной столице. В День России самым активным гостям на региональном стенде вручили паспорт путешественника Волгоградской области — всего было выдано более 250 таких паспортов.

В ходе деловой программы администрация Волгоградской области подписала пять соглашений о сотрудничестве в сфере туризма. В их числе — соглашение с Витебской областью Республики Беларусь. Также заключены партнерские договоры с организациями Санкт‑Петербурга, Оренбургской и Самарской областей. Они направлены на обмен практиками и совместную разработку маршрутов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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