Закон о наказании за пропаганду ЛГБТ* и педофилии начал действовать в Беларуси — какие штрафы и сроки

В частности, за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии штраф составляет до 20 базовых величин (до 900 белорусских рублей в июне 2026 года). Для индивидуальных предпринимателей штраф — до 100 базовых (4500 рублей), а для юрлиц — от 100 до 150 базовых (от 4500 до 6750 рублей). В случаях, когда действия нарушителя привели к ознакомлению с такой информацией несовершеннолетнего, санкция может быть более суровая.