Закон о наказании за пропаганду ЛГБТ* и педофилии начал действовать в Беларуси — какие штрафы и сроки

В Беларуси вступил в силу закон о наказании за пропаганду ЛГБТ* и педофилии, который опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, в Беларуси введена административная ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии.
Согласно закону, за пропаганду ЛГБТ*, смены пола, педофилии и чайлдфри в Беларуси наступает административная ответственность и грозит штраф и административный арест.
В частности, за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии штраф составляет до 20 базовых величин (до 900 белорусских рублей в июне 2026 года). Для индивидуальных предпринимателей штраф — до 100 базовых (4500 рублей), а для юрлиц — от 100 до 150 базовых (от 4500 до 6750 рублей). В случаях, когда действия нарушителя привели к ознакомлению с такой информацией несовершеннолетнего, санкция может быть более суровая.
Также во вступившем в силу законе об изменении кодексов по вопросам административной ответственности есть норма, связанная с усилением мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, расширены основания, когда освобождают от ответственности. Например, если был добровольно возмещен экологический вред или исправлены ошибки в статистике.
Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях введена норма об ответственности за жестокое обращение с животными. Так, за «избавление от животного» грозит штраф от 10 до 30 базовых (от 450 до 1350 рублей).
ЛГБТ* — движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.
А ранее мы писали, что КГК выписал штрафы за подсыпанную битым кирпичом и строительным мусором дорогу под Могилевом.