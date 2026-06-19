Почти 110 тысяч рублей отсудил у недобросовестных юристов житель Красноярского края

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, в 2023 году мужчина пришел в банк, рассчитывая открыть вклад и получать проценты, но спустя год выяснилось, что он оформил договор страхования жизни на 200 тысяч рублей и никаких процентов по нему не полагалось. Для решения вопроса он обратился в юридическую компанию ООО «Ресурс», где ему пообещали расторгнуть договор с учреждением и вернуть деньги.