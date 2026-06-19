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Почти 110 тысяч рублей отсудил у недобросовестных юристов житель Красноярского края

Юридическая компания заплатит крупный штраф и вернет деньги за неоказанные услуги жителю Норильска.

Юридическая компания заплатит крупный штраф и вернет деньги за неоказанные услуги жителю Норильска.

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, в 2023 году мужчина пришел в банк, рассчитывая открыть вклад и получать проценты, но спустя год выяснилось, что он оформил договор страхования жизни на 200 тысяч рублей и никаких процентов по нему не полагалось. Для решения вопроса он обратился в юридическую компанию ООО «Ресурс», где ему пообещали расторгнуть договор с учреждением и вернуть деньги.

«За услуги он заплатил 70 000 рублей. Прошло время, а юристы так ничего и не сделали. Более того, мужчина даже не подписывал акт об оказании услуг. Тогда он понял, что обманулся дважды и обратился за помощью в Роспотребнадзор. Наши специалисты составили исковое заявление и выступили в защиту прав потребителя», — рассказали в Управлении.

В итоге суд взыскал с ООО «Ресурс» в пользу норильчанина 109 500 рублей: 70 000 рублей — стоимость неоказанной услуги, 36 500 рублей — штраф и 3 000 рублей — компенсация морального вреда. Решение вступило в законную силу.

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