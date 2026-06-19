Новгородский студент обучил ИИ находить признаки деменции на снимках мозга

Искусственный интеллект не просто «запоминает» снимки, а учится находить в них закономерности, связанные с клинической оценкой состояния пациента. В результате сравнения трех моделей наибольшую эффективность в правильности анализа показала модель EfficientNet — она дала 79% правильных ответов. Как подчеркнул автор разработки, дальнейшая работа будет направлена на увеличение данных для обучения и повышение эффективности прототипа модели.