Золотодобытчиков на юге Красноярского края проверяют на соблюдение экологии

Нарушения нашли у нескольких компаний. На участках ООО «Сисим», ООО «ЗапСибЗолото» и АО «Карат» зафиксированы сбросы загрязнённых сточных вод в водоёмы. Кроме того, некоторые предприятия вели работы в водоохранных зонах без согласования с Росрыболовством, отступали от проектных решений и не восстанавливали нарушенные земли.