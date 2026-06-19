Золотодобытчиков на юге Красноярского края проверяют на соблюдение экологии

На юге Красноярского края прокуратура выявила нарушения у золотодобытчиков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
С мая Красноярская природоохранная прокуратура совместно с экологами, лесниками, рыбоохраной и гидрометслужбой проводит масштабные проверки золотодобывающих предприятий на юге региона. Специалисты обследовали 12 лицензионных участков с воздуха и на земле.
Нарушения нашли у нескольких компаний. На участках ООО «Сисим», ООО «ЗапСибЗолото» и АО «Карат» зафиксированы сбросы загрязнённых сточных вод в водоёмы. Кроме того, некоторые предприятия вели работы в водоохранных зонах без согласования с Росрыболовством, отступали от проектных решений и не восстанавливали нарушенные земли.
Сейчас исследуют пробы воды. После лабораторных анализов определят размер ущерба и примут меры. Для систематических нарушителей прокуратура намерена ставить вопрос о досрочном лишении права пользования недрами.
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