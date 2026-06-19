Более 25 килограммов мяса, молока и мёда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска

За июнь 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск в пункте пропуска через государственную границу России проконтролировали 130 международных рейсов. Из ручной клади было конфисковано более 25 килограммов мёда, а также молочной и мясной продукции, незаконно ввезенных пассажирами международных рейсов из Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся опасная с точки зрения ветеринарии продукция была сожжена в специальной печи на территории пограничного пункта аэропорта. Кроме того, за нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза административному наказанию подверглись 22 иностранных гражданина. Напомним, что ранее красноярского предпринимателя оштрафовали за торговлю небезопасным мясом.