К Дню медика. Завод передал аппараты диагностики больнице в Березниках

Новое оборудование позволит существенно повысить точность и скорость диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Березников и соседних населенных пунктов. Портативные холтеры были переданы в стационарное отделение функциональной диагностики. Они предназначены для непрерывной регистрации работы сердца в течение суток в условиях естественной активности пациента. Переданное программное обеспечение автоматизирует и ускоряет обработку многочасовых записей, сокращая время ожидания результатов для пациентов.