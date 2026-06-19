К Дню медика. Завод передал аппараты диагностики больнице в Березниках

Отличный подарок к Дню медицинского работника подготовило предприятие Прикамья для краевой больницы имени Е. А. Вагнера в Березниках. Такая поддержка — в традиции компании, которая совмещает производство с заботой о людях, живущих на территории присутствия.
Накануне праздника ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» передал медучреждению партию современного диагностического оборудования. Больница получила: мобильные системы суточного мониторирования ЭКГ (холтеры) и специализированное программное обеспечение для комплексного анализа данных.
Новое оборудование позволит существенно повысить точность и скорость диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Березников и соседних населенных пунктов. Портативные холтеры были переданы в стационарное отделение функциональной диагностики. Они предназначены для непрерывной регистрации работы сердца в течение суток в условиях естественной активности пациента. Переданное программное обеспечение автоматизирует и ускоряет обработку многочасовых записей, сокращая время ожидания результатов для пациентов.
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е. А.» Алексей Сергеев отметил, что новое оборудование позволит существенно ускорить диагностику патологий.
«В среднем в нашем кардиологическом отделении, где проходят лечение пациенты с инфарктами, ишемической болезнью и нарушениями сердечного ритма, ежедневно находятся порядка 50 человек. Каждому из них требуются оперативное обследование и терапия. С новым оборудованием получится быстрее принимать тактические решения и вовремя начинать лечение, спасая таким образом жизни пациентов», — прокомментировал Алексей Сергеев.
Поддержка медицинского учреждения является важной частью социальной ответственности Усольского калийного комбината. Предприятие на протяжении многих лет оказывает системную помощь Краевой больнице им. Вагнера Е. А., регулярно обновляя материально-техническую базу отделений реанимации, травматологии, а теперь и кардиологической службы.
«Для нашего предприятия добыча полезных ископаемых всегда идет рука об руку с заботой о людях. Мы активно развиваем социальную инфраструктуру Березников, и помощь здравоохранению — один из наших приоритетов. Уверен, что новое оборудование обеспечит медикам комфортные условия работы, а главное — поднимет качество медицинской помощи, оказываемой жителям, на качественно новый уровень», — рассказал генеральный директор ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Дмитрий Токарев.
Представители предприятия поздравили коллектив больницы с наступающим профессиональным праздником, поблагодарив врачей, медсестер и технический персонал за их самоотверженный труд. Руководство медицинского учреждения, в свою очередь, отметило, что регулярная помощь со стороны промышленного предприятия помогает больнице оперативно внедрять современные стандарты диагностики и лечения.