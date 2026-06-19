Легкоатлетический пробег проведут в Семенове 21 июня

О подробностях можно узнать по телефону +7 (831) 625−77−38 или по электронной почте zwetoczek@list.ru с пометкой Хохлома 2026. В 2026 году фестиваль Золотая Хохлома проводится в рамках нацпроекта Туризм и гостеприимство, который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Проведение фестиваля приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов, установленного в 2022 году по указу Владимира Путина.