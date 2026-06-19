Легкоатлетический пробег проведут в Семенове 21 июня

Легкоатлетический пробег пройдет в рамках XXII международного фестиваля народных художественных промыслов Золотая Хохлома в Семеновском муниципальном округе 21 июня, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. В спортивном мероприятии могут принять участие все желающие, у кого есть медицинский допуск.
Для легкоатлетов организованы дистанции протяжённостью 2, 5, 10 и 21,1 километра. Самые маленькие участники до 13 лет пробегут 2 км. Для подростков 14−15 лет предусмотрена 5-километровая дистанция. Мужчины и женщины от 18 до 60 лет могут выбрать любую дистанцию от 5 до 21,1 км.
Участники на дистанциях 10 и 21,1 км стартуют с площади Ленина города Семёнов в 12:00. Легкоатлеты, которые пробегут 2 и 5 км, стартуют в 12:05. Лимит прохождения полумарафонской дистанции 21,1 км — три часа с момента закрытия старта.
Каждый участник будет награждён памятной медалью, украшенной хохломской росписью. Победители и призеры получат изделия народных художественных промыслов. Регистрация пройдет в день соревнований с 9:00 до 11:30 в кинотеатре Заря по адресу: город Семёнов, ул. 1 Мая, дом 3.
О подробностях можно узнать по телефону +7 (831) 625−77−38 или по электронной почте zwetoczek@list.ru с пометкой Хохлома 2026. В 2026 году фестиваль Золотая Хохлома проводится в рамках нацпроекта Туризм и гостеприимство, который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Проведение фестиваля приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов, установленного в 2022 году по указу Владимира Путина.
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