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Калининградский зоопарк столкнулся со снижением посещаемости на 10%

Директор связывает это с плохой погодой.

Источник: Клопс.ru

С начала года посещаемость Калининградского зоопарка упала на 10%. Об этом в пятницу, 19 июня, заявила директор учреждения Светлана Соколова в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По её мнению, отрицательная динамика связана с погодными условиями.

«Если плохая погода — люди к нам не идут, предпочитают музеи, концертные залы, театры и так далее, где можно провести время с комфортом, — подчеркнула Светлана Соколова. — Зима у нас была достаточно суровая, весна тоже такая, знаете, не скажем, что прям вся была комфортная. В мае, конечно, стало получше, в июне получше, но в целом динамика пока у нас по посещаемости отрицательная по сравнению с предыдущим годом. Где-то приблизительно минус 10%».

В 2025 году зоопарк Калининграда посетило свыше 700 тысяч человек.

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