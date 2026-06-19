Пригородные поезда в Петербурге временно изменят маршруты из-за строительства ВСМ

На время работ, до открытия нового пригородного терминала на станции Волковская, электрички, следующие от Московского вокзала до станции Обухово, будут перенаправлены на станцию Рыбацкое. Станция станет главным узлом для пригородного сообщения на этом участке: она будет конечной точкой для поездов, прибывающих из Волховстроя, и отправной — для обратного следования.