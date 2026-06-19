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Отправленному в СИЗО экс-начальнику прикамской ИК-40 подыскали замену

Исправительную колонию № 40, расположенную в Кунгуре, в статусе «врио» возглавил Запир Абакаров. По сведениям Rusprofile, ранее господин Абакаров возглавлял краевую туберкулезную больницу № 7 Главного управления ФСИН по Пермскому краю в Губахе.

Исправительную колонию № 40, расположенную в Кунгуре, в статусе «врио» возглавил Запир Абакаров. По сведениям Rusprofile, ранее господин Абакаров возглавлял краевую туберкулезную больницу № 7 Главного управления ФСИН по Пермскому краю в Губахе.

Напомним, ИК № 40 с октября 2024-го по май 2026 года руководил Андрей Зотов. После увольнения он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Зотов, в период своего руководства исправительным учреждением получил от бизнесмена взятку в виде смартфона iPhone стоимостью 67 тыс. руб. за покровительство одного из осужденных. Бывший начальник колонии будет содержаться в СИЗО до 8 августа 2026 года.

Мужская исправительная колония № 40 расположена в Кунгуре, имеет строгий режим содержания. Учреждение рассчитано на 2,2 тыс. осужденных.