Отправленному в СИЗО экс-начальнику прикамской ИК-40 подыскали замену

Напомним, ИК № 40 с октября 2024-го по май 2026 года руководил Андрей Зотов. После увольнения он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Зотов, в период своего руководства исправительным учреждением получил от бизнесмена взятку в виде смартфона iPhone стоимостью 67 тыс. руб. за покровительство одного из осужденных. Бывший начальник колонии будет содержаться в СИЗО до 8 августа 2026 года.