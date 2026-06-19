Калининградка родила девочку после пяти внутриутробных переливаний крови

В Калининграде в перинатальном центре женщина родила девочку после пяти внутриутробных переливаний крови. О непростых медпроцедурах рассказали в медучреждении.
Внутриутробное переливание крови плоду — это сложнейшая операция фетальной хирургии, когда под контролем УЗИ врачи попадают иглой в вену пуповины диаметром всего 4−5 миллиметров.
Такие вмешательства — единственный шанс спасти малыша при критической анемии и тяжелом резус-конфликте.
Отметим, до этого аналогично родился еще один ребенок — у многодетной мамы, которой специалисты провели серию из семи переливаний на раннем сроке. Малыша спасли, он уже дома.
Всего на счету медиков перинатального центра уже более 40 успешных внутриутробных переливаний.