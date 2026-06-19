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Курскую историческую башню XVII века отреставрируют за 40 млн рублей

Подведены итоги конкурса на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Башня ограды» в составе ансамбля Знаменского монастыря в Курске. Победителем признано ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» предложившее 33,9 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Подведены итоги конкурса на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Башня ограды» в составе ансамбля Знаменского монастыря в Курске. Победителем признано ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» предложившее 33,9 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Компания стала единственным участником торгов и снизила начальную цену контракта на 60 тыс. руб. Подрядчику предстоит отреставрировать фасад, кровлю и интерьеры башни, обустроить противопожарный водопровод, отопление, системы видеонаблюдения и пожарной охраны, внутреннего электроснабжения, благоустроить территорию, а также провести археологические исследования. Гарантийный срок работ составит пять лет. Срок выполнения работ — до 30 сентября 2028 года.

«Башня ограды» — объект культурного наследия федерального значения, входящий в ансамбль Знаменского монастыря как исторически достоверный элемент. Построена в 1649—1680 годах по указу царя Алексея Михайловича в рамках перехода к каменному строительству. В конце XVIII века башня реконструирована: деревянное шатровое завершение заменено на куполообразное в стиле барокко с четырьмя глубокими люкарнами. В таком виде башня запечатлена на панорамных фотографиях склона реки Тускарь с конца XIX века. Наружный диаметр башни составляет около 7,5 м, высота — около 8 м.

Вчера «Ъ-Черноземье» писал, что Министерство культуры РФ объявило торги на реставрацию ОКН регионального значения «Здание окружного суда» на улице Луначарского, 8, в Курске. Начальная цена контракта — 501,5 млн руб.