В Иркутской области завершились основные дни ЕГЭ

Министр также подчеркнул, что цифровые навыки востребованы не только у программистов, но и у инженеров, врачей и дизайнеров. На экзамен отводилось 3 часа 55 минут. Устный иностранный язык стал самым коротким испытанием всего 17 минут на каждого участника. Письменную часть по иностранному языку 1,2 тысячи выпускников написали 15 июня.