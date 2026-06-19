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почему контракт сегодня — это выбор сильных

«Война технологий, где каждый ход на вес золота». Монолог оператора БПЛА из Татарстана о том, как устроена современная служба, и почему контракт сегодня — это выбор сильных.

Источник: АиФ Воронеж

«Война технологий, где каждый ход на вес золота». Монолог оператора БПЛА из Татарстана о том, как устроена современная служба, и почему контракт сегодня — это выбор сильных.

Когда думаешь о фронте, перед глазами обычно встают кадры из старых фильмов: окопы, штыковые атаки, бесконечная грязь. Но современная реальность выглядит иначе. Сегодня это война технологий, интеллекта и точного расчета. Я — оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Марсель с позывным «Карлсон», и моя служба больше похожа на работу инженера или высококлассного киберспортсмена, от решений которого зависят жизни десятков людей.

Мы работаем на дистанции. Наш главный инструмент — не автомат, а пульт управления, очки виртуальной реальности и мощный ноутбук. Мы — глаза нашей артиллерии и штурмовиков. Мы первыми видим противника, выслеживаем технику, корректируем огонь и обеспечиваем безопасность наших парней на земле. Это чистый адреналин, огромная ответственность и осознание того, что ты меняешь ход боя в режиме реального времени, находясь при этом в относительно безопасной зоне. Служба по контракту сегодня — это не просто «пехота в окопе», это интеллектуальное противостояние, где нужны технический склад ума и хладнокровие.

Я пошел служить осознанно. И хочу сказать тем, кто еще думает: не нужно бояться. Здесь нужны ваши мозги, ваши навыки, ваши сильные мужские руки. Мужчина должен защищать свое будущее. И если ты готов встать в строй, то делать это нужно там, где тебя и твою семью обеспечат на 100%. Татарстан в этом плане дал нам, бойцам, такие условия, о которых в других регионах можно только мечтать.

Когда ты уходишь выполнять задачи, твоя голова должна быть занята делом, а не мыслями о том, как там дома платят за ипотеку. В Татарстане это прекрасно понимают. Сегодня в республике действует более 3 000 мер поддержки участников СВО и их близких. Регион предлагает одни из самых высоких и привлекательных условий для заключения контракта с Минобороны РФ.

Финансовый фундамент: миллионы с первого месяца и списание долгов.

При подписании контракта в Татарстане боец получает колоссальную единовременную поддержку: 2 900 000 рублей на руки в первый же месяц службы. Для многих семей — это возможность сразу закрыть накопившиеся за годы проблемы или купить хорошую квартиру в районе. Ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО начинается от 210 000 рублей в месяц и растет в зависимости от звания и успехов.

Граждане, заключившие контракт на срок от одного года, получают право на полное прекращение исполнительных производств и списание долгов по кредитам и ипотеке на сумму до 10 миллионов рублей. Это право распространяется как на самого военнослужащего, так и на его супругу. Масштаб этой меры ощутим: судебные приставы Татарстана уже приостановили более 63 тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Для 16 тысяч татарстанцев это стало возможностью вздохнуть свободно и обнулить финансовые ошибки прошлого.

Тыл под абсолютной защитой республики.

Пока вы находитесь на службе, республика полностью берет на себя заботу о вашей семье:

Возможность получить жилье по программе социальной ипотеки со сниженной ставкой (7%), первоначальным взносом всего 10% и субсидией в 200 тысяч рублей при рождении ребенка.

Ветераны боевых действий и их семьи получают компенсацию 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Единовременная выплата на каждого ребенка до 18 лет в размере 20 000 рублей, бесплатное питание в школах, путевки в лагеря и детские сады без очереди.

Специальная 10-процентная квота для поступления детей участников СВО в вузы на бюджетные места. Для самих бойцов — бесплатное обучение новым гражданским профессиям, приоритетное трудоустройство, льготные займы на открытие бизнеса (до 5 млн рублей под 1%) или социальный контракт на 350 тысяч рублей.

Заключение контракта позволяет официально заменить один год обязательной срочной службы на службу по контракту с получением всех выплат и льгот.

Время принимать решение.

История пишется прямо сейчас. И пишут ее не теоретики, а те, у кого хватило смелости сделать шаг вперед, освоить современные технологии и встать на защиту своей страны. Татарстан дал своим бойцам всё: лучшие выплаты, тотальную защиту семей, списание долгов и выбор военных специальностей будущего. Дело за малым — за вашим решением.

Куда обращаться в Татарстане:

Центральный пункт отбора «Батыр» в Казани (ул. Воровского, 25).

В любой районный военкомат республики.

Единый номер телефона: 8−800−222−59−00 или сайт heroes-tatarstan.ru.

Статья подготовлена по заказу РОГО ДОСААФ РТ.

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