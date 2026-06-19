почему контракт сегодня — это выбор сильных

Я пошел служить осознанно. И хочу сказать тем, кто еще думает: не нужно бояться. Здесь нужны ваши мозги, ваши навыки, ваши сильные мужские руки. Мужчина должен защищать свое будущее. И если ты готов встать в строй, то делать это нужно там, где тебя и твою семью обеспечат на 100%. Татарстан в этом плане дал нам, бойцам, такие условия, о которых в других регионах можно только мечтать.