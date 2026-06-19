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«Город встреч» в Перми пройдёт на набережной Камы 20 и 21 июня

Зрители увидят уличные спектакли, театры мод и игровые программы.

Летний фестиваль состоится на набережной под открытым небом 20 и 21 июня, сообщает Министерство культуры Пермского края.

«Город встреч» развернётся на городской набережной 20 и 21 июня. Жители посмотрят на уличные, кукольные, пластические, фольклорные и клоунские спектакли, а также театры мод, танцевальные и игровые программы.

Летний фестиваль будет расположен от речного вокзала до подъёма к Свято-Троицкому Кафедральному Собору. Сцены будут встроены на подиумах и рядом с игровыми площадками между деревьями.

Встречать гостей фестиваля будут мимы и артисты театра мод. Они раздадут всем желающим воздушные шары, сфотографируются с гостями «Города встреч» и будут пускать мыльные пузыри. Вход на событие свободный.

20 июня пройдёт спектакль клоунов «До Луны и обратно», уличное представление на основе фольклора народа манси «Легенда о Большой Рыбе» и фешн-спектакль «МТОТО». Зрители увидят пластические постановки «Мой дедушка был вишней», «Маленькая перемена», «Вадик любит свою музыку» и «Идиот».

21 июня состоится игровая программа «Город детства» вместе с танцевальными мероприятиями. Дети посмотрят спектакль «Маша в гостях у Медведя» и интерактивную народную постановку «Как Петрушка жену искал».

Оба дня на специальной детской зоне пройдут кукольные спектакли «Клочки по закоулочкам» и «Три поросёнка, среди них одна девочка».

Ранее perm.aif.ru писал, куда ещё можно пойти в выходные дни 20 и 21 числа в Перми.