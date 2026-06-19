Минобороны представило новые факты работы военных биолабораторий на Украине. Как сообщает РИА Новости, ведомство сослалось на рассекреченные документы Национальной разведки США, которые подтверждают проведение опасных исследований под контролем Пентагона.
В ходе брифинга представители министерства отметили, что в июне 2026 года Офис директора Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовал материалы, подтверждающие, что Вашингтон намеренно скрывал сведения о подконтрольных биолабораториях. Согласно американским документам, США финансировали исследования с опасными патогенами (включая эксперименты по «усилению функций» вирусов) на объектах в Харькове, Днепропетровске, Львове, Одессе и других городах практически без надлежащего гражданского контроля. Куратором работ выступало Управление по снижению угрозы Минобороны США (DTRA).
Особое внимание в докладе Минобороны РФ уделено Одесскому научно-исследовательскому противочумному институту имени Мечникова, который на американских картах обозначен как место «хранения биологического оружия». Проверки выявили там необоснованно завышенные объемы штаммов холеры, туляремии и бруцеллеза.
«Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия», — заявили в российском военном ведомстве.
Подрядчиком реконструкции этого объекта выступала аффилированная с Пентагоном компания Black & Veatch.
В Харьковском институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины под контролем американских специалистов изучались тяжелые заболевания животных с пандемическим потенциалом, способные передаваться человеку и наносить ущерб сельскому хозяйству (включая птичий грипп и чуму свиней). Кроме того, Пентагон профинансировал проект по изучению возбудителя сапа — опасной инфекции, случаи которой ранее никогда не фиксировались на территории Украины.
Также в ходе специальной военной операции российские специалисты получили доступ к документам о секретных украинских проектах серии «Ю-Пи», которые не были упомянуты в американском релизе. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен изучению болезней, распространяемых членистоногими, а Ю-Пи-2 исследовал пути трансграничной миграции переносчиков сибирской язвы и туляремии. Всего зафиксировано около десяти подобных программ, работавших также с возбудителями Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и клещевого энцефалита.
В схему под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций США. Основными подрядчиками американского военного ведомства выступали компании Metabiota, Black & Veatch и CH2M Hill, а распределение средств велось по системе грантов через Украинский и Международный научно-технологические центры.