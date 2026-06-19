Также в ходе специальной военной операции российские специалисты получили доступ к документам о секретных украинских проектах серии «Ю-Пи», которые не были упомянуты в американском релизе. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен изучению болезней, распространяемых членистоногими, а Ю-Пи-2 исследовал пути трансграничной миграции переносчиков сибирской язвы и туляремии. Всего зафиксировано около десяти подобных программ, работавших также с возбудителями Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и клещевого энцефалита.