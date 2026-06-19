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В Минусинске мужчина избил женщину, забрал ее ребенка и напал на инспектора ПДН

В Минусинске вынесут приговор местному жителю, который напал на инспектора ПДН.

В Минусинске вынесут приговор местному жителю, который напал на сотрудника МДВ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Инцидент произошел 4 июня 2025 года. В тот день в дежурную часть женщины сообщила, что обвиняемый ее избил и удерживает малолетнего ребенка. На вызов выехал инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД «Минусинский».

Оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудник полиции приехал на место, фигурант, разозлившись на его законные действия, нанес удар в лицо, а затем схватил за шею и потянул вниз.

Минусинцу вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Судебное заседание назначено на 23 июня.

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