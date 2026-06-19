Отправление пассажиров поездами Нижний Новгород — Москва увеличилось почти на 6% в январе-мае 2026 года

Оформить проездные документы можно через веб-приложение или мобильное приложение РЖД Пассажирам, на сайте ОАО РЖД в разделе Пассажирам, а также в кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО РЖД в разделе Пассажирам, а также в Центре поддержки клиентов ОАО РЖД по телефону 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный из всех регионов России).