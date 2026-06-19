Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отправление пассажиров поездами Нижний Новгород — Москва увеличилось почти на 6% в январе-мае 2026 года

Составами, курсирующими из Нижнего Новгорода в направлении столицы, за пять месяцев воспользовались 585,4 тыс. человек.

Источник: Время

Отправление пассажиров поездами дальнего следования в Москву сохранило положительную динамику на Горьковской железной дороге в январе-мае 2026 года. Составами, курсирующими из Нижнего Новгорода в направлении столицы, за пять месяцев воспользовались 585,4 тыс. человек — это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между городами курсирует 27 прямых и транзитных составов.

Из Казани в данном направлении отправились 288 тыс. человек (на уровне 2025 года). Столицу Татарстана и Москву связывают 16 составов. Поездами дальнего следования из Кирова в Москву в январе-мае воспользовались 125,7 тыс. пассажиров (+9%). Город на Вятке и столицу страны связывают 16 прямых и транзитных составов. Из Ижевска в данном направлении отправились 57,2 тыс. пассажиров (+6,6%). Между городами курсирует 4 состава.

Оформить проездные документы можно через веб-приложение или мобильное приложение РЖД Пассажирам, на сайте ОАО РЖД в разделе Пассажирам, а также в кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО РЖД в разделе Пассажирам, а также в Центре поддержки клиентов ОАО РЖД по телефону 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный из всех регионов России).

Ранее сообщалось, что пассажирами поездов на направлении Нижний Новгород — Санкт-Петербург стали 55 тыс. человек в январе-мае.