Отправление пассажиров поездами Нижний Новгород — Москва увеличилось почти на 6% в январе-мае 2026 года

Отправление пассажиров поездами дальнего следования в Москву сохранило положительную динамику на Горьковской железной дороге в январе-мае 2026 года. Составами, курсирующими из Нижнего Новгорода в направлении столицы, за пять месяцев воспользовались 585,4 тыс. человек — это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между городами курсирует 27 прямых и транзитных составов.
Из Казани в данном направлении отправились 288 тыс. человек (на уровне 2025 года). Столицу Татарстана и Москву связывают 16 составов. Поездами дальнего следования из Кирова в Москву в январе-мае воспользовались 125,7 тыс. пассажиров (+9%). Город на Вятке и столицу страны связывают 16 прямых и транзитных составов. Из Ижевска в данном направлении отправились 57,2 тыс. пассажиров (+6,6%). Между городами курсирует 4 состава.
Оформить проездные документы можно через веб-приложение или мобильное приложение РЖД Пассажирам, на сайте ОАО РЖД в разделе Пассажирам, а также в кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО РЖД в разделе Пассажирам, а также в Центре поддержки клиентов ОАО РЖД по телефону 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный из всех регионов России).
Ранее сообщалось, что пассажирами поездов на направлении Нижний Новгород — Санкт-Петербург стали 55 тыс. человек в январе-мае.