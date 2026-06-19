Пассажиропоток аэропорта «Пермь» с начала года превысил 700 тысяч человек

Если в 2025 году пассажиропоток составил 664 888 человек, то через год он вырос до 701 059 человек. Начало традиционного отпускного сезона у жителей Прикамья получилось очень активным. В мае воздушные ворота Пермского каря для путешествий выбрали 160 252 человека.