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Пассажиропоток аэропорта «Пермь» с начала года превысил 700 тысяч человек

Пермский аэропорт подвел итоги работы с января по май 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги работы с января по май 2026 года. Пассажиропоток главной воздушной гавани Прикамья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7%.

Если в 2025 году пассажиропоток составил 664 888 человек, то через год он вырос до 701 059 человек. Начало традиционного отпускного сезона у жителей Прикамья получилось очень активным. В мае воздушные ворота Пермского каря для путешествий выбрали 160 252 человека.

Общий пассажиропоток по итогам 2025 года составил рекордные 2 004 861 человек. В этом году пермский аэропорт продолжит расширять географию полетов и повышать качество обслуживания.