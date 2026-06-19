Белорус попросил избавить его от звонков из настоящих банков и больниц

Белорус пожаловался на донимавшие его заказные звонки из настоящих банков и больниц. Подробности рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.
Так, в НЦЗПД обратился мужчина, которого донимали заказными звонками. Предварительно он сам выяснил, что какой-то человек многократно без его ведом и согласия оставлял его контактные данные (имя и номер телефона) в заявках на оказание консультаций на сайтах банков, организаций торговли и так далее. После этого ему на телефон стали постоянно звонить.
— Операторы подтвердили факт поступления им заявок с персональными данными заявителя и сообщили данные лица, оставлявшего такие заявки, — прокомментировали в центре.
Для дальнейшего разбирательства материалы были направлены в милицию. Виновного в «телефонной атаке» привлекут к ответственности.
Напомним, за незаконную обработку персональных данных в Беларуси грозит административная или уголовная ответственность.
Еще мы писали, что новый закон начал действовать в Беларуси — вот за что назначают штрафы и сроки.
А ранее мы писали, что КГК выписал штрафы за подсыпанную битым кирпичом и строительным мусором дорогу под Могилевом.
Тем временем новое породистое животное появится на личной ферме президента Беларуси Александра Лукашенко.