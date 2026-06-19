Белорус попросил избавить его от звонков из настоящих банков и больниц

Так, в НЦЗПД обратился мужчина, которого донимали заказными звонками. Предварительно он сам выяснил, что какой-то человек многократно без его ведом и согласия оставлял его контактные данные (имя и номер телефона) в заявках на оказание консультаций на сайтах банков, организаций торговли и так далее. После этого ему на телефон стали постоянно звонить.