В Перми по нацпроекту «Семья» открыли детский центр при библиотеке № 5

В конце 2024 года при поддержке администрации города провели ремонтные работы в самой библиотеке № 5. Это позволило усовершенствовать ее материально-техническую оснащенности по модельному типу. В Перми к 2027 году все муниципальные библиотеки будут отвечать требованиям модельных стандартов.