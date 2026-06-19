В Воронеже состоялся международный политологический форум «Антициклон-2026»

В Воронеже 18 июня состоялся III международный политологический форум «Антициклон-2026». В пленарном заседании приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Форум собрал около 350 участников. Среди них — зарубежные эксперты, политологи, журналисты, блогеры, международные юристы, представители общественных организаций, депутаты, сотрудники органов власти и местного самоуправления, а также участники специальной военной операции. Мероприятие проходит при поддержке правительства Воронежской области.
Перед началом пленарного заседания Щеголев и Гусев осмотрели экспозицию «Воронежские наряды в миниатюре». В проект вошла 61 точная копия традиционных костюмов Воронежской губернии XVIII-XIX веков, созданная мастерами из муниципалитетов региона.
Открывая форум, Игорь Щеголев отметил, что в условиях напряженной международной обстановки особое значение получают площадки прямого общения между представителями разных стран, общественных организаций, экспертных сообществ и СМИ. По его словам, такие форматы помогают сохранять каналы коммуникации, укреплять доверие и продвигать принципы многополярного мира.
Александр Гусев заявил, что «Антициклон» уже стал площадкой для открытого разговора о международной повестке. Губернатор подчеркнул роль народной дипломатии, экспертного обмена и общественных контактов в снижении взаимной агрессии и распространении объективной информации о позиции России.
С видеообращением к участникам форума выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что география мероприятия расширяется, а народная дипломатия остается одним из инструментов поддержания диалога в ситуации, когда привычные механизмы международного взаимодействия дают сбои.
В программе форума — дискуссии о культуре как инструменте «мягкой силы», русском языке за рубежом, отношениях России со странами Южного Кавказа и Центральной Азии, а также о работе журналистов в условиях информационного противостояния.
После пленарной части участники продолжили работу на политологической и медиасекции. Эксперты из Великобритании, Германии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Киргизии и Узбекистана обсудили подходы к противодействию политическим и информационным провокациям.