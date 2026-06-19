ФК «Пари НН» подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым

Футбольный клуб «Пари НН» пополнился новым игроком — полузащитником Артёмом Тимофеевым. О подписании соглашения с 32‑летним футболистом проинформировала пресс‑служба нижегородского клуба.
Контракт рассчитан на два года. Спортивная биография Тимофеева началась в школе саратовского «Сокола», после чего он продолжил обучение в академии московского «Спартака». В составе «красно‑белых» спортсмен провёл 32 матча и отметился одним забитым голом.
В период выступлений за столичный клуб футболист завоевал золото и бронзу РПЛ. В сезоне 2019/20 Тимофеева арендовали «Крылья Советов»: в их составе он отыграл 34 встречи и также записал на свой счёт один гол.
Следующий этап карьеры игрока связан с грозненским «Ахматом»: летом 2021 года он перешёл в эту команду и за 118 матчей забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.
Последние два сезона полузащитник выступал за «Локомотив». За «железнодорожников» он сыграл 25 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 ассист — такие данные привела пресс‑служба «Пари НН».
Представители нижегородского клуба выразили новому игроку пожелания успехов как в матчах, так и за пределами футбольного поля.
Ранее нижегородским болельщикам рассказали, как пережить месяц ночных матчей ЧМ.