Три олененка родились в зоосаде в Вотчине Деда Мороза

В филиале Московского зоопарка — Зоосаде в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — родились три детеныша северных оленей. Как сообщила пресс-служба Московского зоосада, все они оказались самками.
В первые дни жизни оленята находились рядом с матерями. По мере взросления детеныши проявляют все больше любопытства и активнее знакомятся с окружающей средой.
«Осваиваясь, они исследуют свой вольер: обнюхивают незнакомые предметы, делают первые шаги и учатся взаимодействовать друг с другом. Сотрудники Зоосада Деда Мороза внимательно следят за здоровьем и развитием новорожденных. Они создают все условия для комфортного взросления малышей и обеспечивают необходимый уход», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В настоящее время основу питания оленят составляет материнское молоко, обеспечивающее их всеми необходимыми веществами для роста. По мере взросления в рацион будут добавляться другие компоненты, свойственные северным оленям. В естественной среде эти животные употребляют лишайники, бобовые, злаки, грибы и кустарники. Для получения соли и других элементов олени могут поедать птичьи яйца, солоноватую почву или морскую рыбу.
Детеныши содержатся в общей группе северных оленей на основной экспозиции зоосада. Такие условия способствуют их социализации: малыши обучаются поведению в стаде, перенимают навыки у старших особей и привыкают к взаимодействию с сородичами.
Северные олени обитают на Кольском полуострове, в Карелии, на побережье Охотского моря, на Таймыре, в Забайкалье и на Алтае. Численность дикого северного оленя в России составляет 702 тыс. особей. Отличительной чертой вида является наличие рогов как у самцов, так и у самок. Самки сбрасывают рога весной или в начале лета, самцы сохраняют их до холодов. Строение рогов северного оленя имеет особенность: сначала они изгибаются к туловищу, затем — к голове. В дикой природе продолжительность жизни северного оленя достигает 25 лет.