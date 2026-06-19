Три олененка родились в зоосаде в Вотчине Деда Мороза

Северные олени обитают на Кольском полуострове, в Карелии, на побережье Охотского моря, на Таймыре, в Забайкалье и на Алтае. Численность дикого северного оленя в России составляет 702 тыс. особей. Отличительной чертой вида является наличие рогов как у самцов, так и у самок. Самки сбрасывают рога весной или в начале лета, самцы сохраняют их до холодов. Строение рогов северного оленя имеет особенность: сначала они изгибаются к туловищу, затем — к голове. В дикой природе продолжительность жизни северного оленя достигает 25 лет.