В Красноярском крае предприниматель получил «условку» за порчу земли на 143 млн рублей из-за карьера (видео)

В 2021 году в нескольких километрах от села Родники Шарыповского района на участке сельхозназначения начали разрабатывать карьер. По данным прокуратуры, фактический руководитель ООО «Недры» организовал добычу песчано-гравийной смеси на земле, которая для таких работ не предназначалась. Формально бизнес был оформлен на его супругу, однако производственными процессами руководил именно он.