В Красноярском крае предприниматель получил «условку» за порчу земли на 143 млн рублей из-за карьера (видео)

В Шарыпове предпринимателя осудили за уничтожение сельскохозяйственных земель при добыче песчано-гравийной смеси. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2021 году в нескольких километрах от села Родники Шарыповского района на участке сельхозназначения начали разрабатывать карьер. По данным прокуратуры, фактический руководитель ООО «Недры» организовал добычу песчано-гравийной смеси на земле, которая для таких работ не предназначалась. Формально бизнес был оформлен на его супругу, однако производственными процессами руководил именно он.
Перед началом таких работ необходимо изменить категорию земель, получить разрешения и предусмотреть рекультивацию участка. Однако техника вышла на площадку без нужных документов. Несколько месяцев на территории снимали плодородный слой почвы, вели земляные работы и добывали песчано-гравийную смесь. Проекта рекультивации также не было.
Проверка показала, что земли деградировали на площади более 8 тыс. кв. м. Почвенный покров был уничтожен, а участок больше нельзя использовать по первоначальному назначению. Ущерб природе оценили в 143 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов. Ему назначили 2 года лишения свободы условно. Также в течение 2 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых.
Ранее по иску прокуратуры суд постановил взыскать с компании всю сумму ущерба в местный бюджет. Исполнение решения остается на контроле.