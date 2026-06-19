В Якутии построили новые объекты обсерватории «Полет стерха»

Новые объекты международной орнитологической обсерватории «Полет стерха» построили в Республике Саха (Якутия). Сохранение биологического разнообразия отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
Объекты обсерватории расположились на правом берегу реки Алдан на региональной особо охраняемой природной территории — ресурсном резервате «Куолума-Чаппанда». Там построили станцию кольцевания птиц, современную смотровую площадку для наблюдений за миграцией птиц, а также необходимые хозяйственные объекты.
«С августа месяца текущего года станция кольцевания птиц “Орто Алдан” начнет работу в новом здании. Команда орнитологов и исследователей научную деятельность будет вести в сотрудничестве с центром кольцевания птиц Китая, где этой весной они проходили обучение по приглашению китайских ученых. Мы рады, что на Среднем Алдане созданы достойные условия для научных исследований», — подчеркнула заместитель директора дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Саргылана Михайлова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.