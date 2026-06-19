В Якутии построили новые объекты обсерватории «Полет стерха»

«С августа месяца текущего года станция кольцевания птиц “Орто Алдан” начнет работу в новом здании. Команда орнитологов и исследователей научную деятельность будет вести в сотрудничестве с центром кольцевания птиц Китая, где этой весной они проходили обучение по приглашению китайских ученых. Мы рады, что на Среднем Алдане созданы достойные условия для научных исследований», — подчеркнула заместитель директора дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Саргылана Михайлова.