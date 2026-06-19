В Светлогорске нашли подрядчика для укрепления склонов в районе Гаузупского ручья за 1,4 млрд рублей

В Светлогорске нашли подрядчика для укрепления склонов в районе Гаузупского ручья. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна организация. Контракт заключили с группой компаний «ЕКС» из Ярославля. Подрядчик выполнит работы по начальной цене — за 1,4 миллиарда рублей.
Как сообщала «Балтберегозащита», на склонах между спуском с улицы Московской и ручьём планируют выполнить противооползневую защиту на площади 28,9 тысячи квадратных метров. «Кроме того, в основании абразионных склонов на данном участке построим 565 метров новых берегозащитных сооружений», — отмечали в учреждении.
В 2024 году проект строительства противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске получил положительное заключение экспертизы. Подготовкой документов занималось ООО «Асгард».
В 2023-м проект укрепления склонов в Светлогорске одобрила историко-культурная экспертиза. Работы частично затронут единую охраняемую зону природного ландшафта трёх памятников: охотничьего дома на улице Ленина, виллы на Приморской и скульптуры «Нимфа» на променаде. Специалисты решили, что строительство не окажет вибрационного или динамического воздействия и не изменит восприятие объектов.
Ранее ГК «ЕКС» из Ярославля заключили контракты на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске за 13 миллиарда рублей и на строительство променада между Пионерским и Светлогорском за 12,2 миллиарда рублей.
АО «Группа компаний “ЕКС”» зарегистрировано в Ярославле. Организация специализируется на проектировании и строительстве. Среди реализованных медицинских объектов на сайте указаны Центр женского здоровья в Москве, Областная онкологическая больница в Ярославле, Лечебно-диагностический корпус в Краснодаре, Детский хирургический центр инновационных технологий в Ростове-на-Дону и другие.