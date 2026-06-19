В Светлогорске нашли подрядчика для укрепления склонов в районе Гаузупского ручья за 1,4 млрд рублей

В 2023-м проект укрепления склонов в Светлогорске одобрила историко-культурная экспертиза. Работы частично затронут единую охраняемую зону природного ландшафта трёх памятников: охотничьего дома на улице Ленина, виллы на Приморской и скульптуры «Нимфа» на променаде. Специалисты решили, что строительство не окажет вибрационного или динамического воздействия и не изменит восприятие объектов.