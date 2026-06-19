Красноярцам напоминают о схемах мошенников, действующих под видом соцработников. Чаще всего лжесотрудники сообщают о «перерасчете» пособий, требующем «уплаты госпошлины», о «необходимости срочного оформления выплаты», для получения которой требуют коды из СМС. Также мошенники могут предлагать купить какие-либо «товары от соцзащиты».
В министерстве социальной политики края просят не доверять незнакомцам, даже если они обращаются к вам по имени, отчеству и представляются сотрудниками соцзащиты. Лучше всего вообще не отвечать на звонки от незнакомых номеров.
— Оформление мер соцподдержки происходит в МФЦ или территориальном отделении соцзащиты. Никакой срочности при этом не бывает. Кроме того, все выплаты и льготы назначаются без уплаты каких-либо пошлин.
Уточнить любую информацию можно в едином контакт-центре министерства социальной политики края по номеру: 8 (391) 212−98−80 или 8−800−100−00−01.