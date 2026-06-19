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Сахалин войдет в единое туристическое пространство Дальнего Востока

Участники соглашения планируют реализовать комплекс мер для роста привлекательности региона.

Источник: Национальные проекты России

Одним из участников соглашения о создании единого туристического пространства на Дальнем Востоке стала Сахалинская область. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.

К подписанному соглашению присоединились Камчатский край и Чукотский автономный округ. Ранее документ подписали Хабаровский край, Амурская область, Приморский край и Еврейская автономная область. Участники планируют реализовать комплекс мер для роста туристической привлекательности региона, включая обмен опытом и лучшими практиками в сфере туризма, разработку совместных туристических продуктов и маршрутов, а также продвижение дальневосточных турпродуктов на международном рынке.

«Подписанное соглашение открывает новые возможности для развития межрегионального туристического продукта. Благодаря регулярному транспортному сообщению, в том числе между Хабаровском, Владивостоком и Сахалином, мы можем предложить путешественникам — как российским, так и зарубежным — интересные и насыщенные маршруты, объединяющие несколько дальневосточных регионов», — подчеркнул министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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