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Мусор и обломки БПЛА загрязняют Азовское море

Представитель ЮНЦ РАН сообщил о загрязнении Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

На всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону выступил заместитель президента РАН, научный руководитель ЮНЦ РАН Геннадий Матишов. Ученый рассказал, что в акватории Азовского моря находят мусор и техногенные отходы.

Геннадий Матишов отметил, что загрязняющие элементы нужно убирать.

Напомним, ранее в Азовском море также выявили микробиологическое загрязнение. Выводы сделали в Роспотребнадзоре после исследования проб морской воды.

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