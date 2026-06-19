Мусор и обломки БПЛА загрязняют Азовское море

На всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону выступил заместитель президента РАН, научный руководитель ЮНЦ РАН Геннадий Матишов. Ученый рассказал, что в акватории Азовского моря находят мусор и техногенные отходы.
Геннадий Матишов отметил, что загрязняющие элементы нужно убирать.
Напомним, ранее в Азовском море также выявили микробиологическое загрязнение. Выводы сделали в Роспотребнадзоре после исследования проб морской воды.
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