В Греции завершилась реставрация Парфенона, длившаяся 220 лет

Парфенон, построенный во второй половине V века до н. э. из пентелийского мрамора, является храмом, посвященным богине Афине Парфенос. Строительство здания велось в 447−438 годах до н. э., а скульптурное оформление продолжалось до 432 года до н. э. Памятник относится к эпохе высокой классики.