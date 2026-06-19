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В Греции завершилась реставрация Парфенона, длившаяся 220 лет

Реставрация западного фасада Парфенона завершена, и туристы впервые за 220 лет могут увидеть его без пустующих ниш. Два новых мраморных элемента, вставленные в конструкцию, вернули храму его исторический облик.

Источник: Reuters

Западный фасад Парфенона в Афинах впервые за 220 лет предстал перед посетителями в завершенном виде после окончания реставрационных работ, сообщает AP.

В четверг, 18 июня, специалисты установили два новых мраморных блока в пустовавшие ниши западной части храма. Данный ракурс открывается перед туристами при первом посещении древнего памятника.

Парфенон, построенный во второй половине V века до н. э. из пентелийского мрамора, является храмом, посвященным богине Афине Парфенос. Строительство здания велось в 447−438 годах до н. э., а скульптурное оформление продолжалось до 432 года до н. э. Памятник относится к эпохе высокой классики.

Как уточняется, за прошедший год 25-вековой памятник греческой столицы посетили около 4,6 млн человек. Продолжительная реставрация была направлена на устранение повреждений, нанесенных боевыми действиями, погодными условиями и мародерством.

Министр культуры Греции Лина Мендони охарактеризовала вид памятника после реставрации как «поистине потрясающий». По ее словам, два новых камня не просто закрывают пустоту, а «позволяют еще раз увидеть уникальные пропорции и геометрическое совершенство западного фасада Парфенона».

Ранее сообщалось о том, что археологи обнаружили сооружение, которое могло быть прототипом Стоунхенджа, возведенного 5 тыс. лет назад.