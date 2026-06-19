Половину мясных блюд хозяйки Красноярского края готовят из птицы

Сезон шашлыков и мяса на гриле в самом разгаре. Специалисты Красноярскстат составили «мясной» рейтинг регионов Енисейской Сибири. В Красноярском крае и Республике Хакасия на первом месте — птица. Из нее хозяйки готовят половину мясных блюд. За год житель края съедает в среднем 26 килограммов мяса птицы, республики — 22 килограмма. В Республике Тыва предпочитают говядину и телятину — 43% в объеме потребления натурального мяса. В среднем житель республики съедает 21 килограмм в год. Вторую строчку рейтинга в Красноярском крае и Республике Хакасия занимает свинина: ее житель края потребляет в среднем 18 килограммов в год, республики — 16 килограммов. В Республике Тыва на втором месте по популярности — баранина и козлятина, за год житель республики съедает в среднем 15 килограммов.