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В Уфе зафиксировано превышение ПДК этилбензола

Вчера утром, 18 июня, в Уфе на пункте наблюдения было выявлено превышение ПДК этилбензола в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

ПНЗ № 17 по улице Мажита Гафури, 101 зафиксировал превышение этилбензола в воздухе в 2,2 раза. Превышений ПДК по остальным контролируемым загрязняющим веществам выявлено не было.

Напомним, в Башкирии до 20 июня продлили режим «черного неба».