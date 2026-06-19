В Уфе зафиксировано превышение ПДК этилбензола

ПНЗ № 17 по улице Мажита Гафури, 101 зафиксировал превышение этилбензола в воздухе в 2,2 раза. Превышений ПДК по остальным контролируемым загрязняющим веществам выявлено не было.
Напомним, в Башкирии до 20 июня продлили режим «черного неба».
Вчера утром, 18 июня, в Уфе на пункте наблюдения было выявлено превышение ПДК этилбензола в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.
ПНЗ № 17 по улице Мажита Гафури, 101 зафиксировал превышение этилбензола в воздухе в 2,2 раза. Превышений ПДК по остальным контролируемым загрязняющим веществам выявлено не было.
Напомним, в Башкирии до 20 июня продлили режим «черного неба».