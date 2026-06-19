Птицефабрику довели до гниения

«В октябре прошлого года мы сдали предприятие в аренду компании “Агросфера НН”, которая собиралась развивать Линдовскую птицефабрику, работая на ней с дальнейшим выкупом. Люди оказались, на мой взгляд, очень непорядочные. Они не просто отказались от сделки, а еще и начали гадить. На территории убойного цеха складируют кишечники, отходы убоя птицы. На мой взгляд, там лежит порядка 60 тонн, все это гниет и тухнет. На сегодняшний день они площадку нам не вернули. Мы обратились с жалобами в природоохранную прокуратуру, Россельхознадзор и ветеринарную службу. Фабрику довели до ужасного состояния. На мой взгляд, это какая-то диверсия со стороны этой компании. Бьем во все колокола», — рассказал Игорь Гордеев.