Новый проект гостиницы напротив башни Врангеля получил одобрение историко-культурной экспертизы

Фасады, как и предполагалось в 2021 году, решены в «кирпичной» стилистике, чтобы соответствовать окружающей исторической застройке. В акте экспертизы уточняется: здание будет облицовано красным и светло-бежевым кирпичом, а также композитными панелями и металлическими рейками. Это решение перекликается с вариантом 2020 года, который был одобрен архитектурным советом.