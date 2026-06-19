Приемная кампания в колледжах и техникумах стартует в Татарстане 20 июня

«Подать документы для поступления можно будет с первого дня кампании и вплоть до 15 августа. В случае наличия свободных мест прием может быть продлен до 25 ноября», — говорится в сообщении.
Предусмотрено несколько способов подачи документов. В частности, можно лично посетить образовательную организацию, отправить заказным письмом по почтовой связи, по электронной почте или через функционал официального сайта колледжа, воспользоваться порталом госуслуг.
Информацию о правилах приема, перечне специальностей и количестве бюджетных мест можно получить в приемных комиссиях учебных заведений, а также на информационных стендах и официальных сайтах организаций.