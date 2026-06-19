В Ингушетии пятый день ищут ребенка, упавшего в реку. Что известно

В Ингушетии продолжаются масштабные поиски восьмилетнего мальчика, который пропал в реке Сунже 15 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, ребенок исчез в городе Карабулаке. Мальчик бросился в бурную реку, чтобы спасти тонущего друга. Товарища удалось вытащить из воды, однако самого ребенка унесло сильным течением.
В настоящее время поисковая операция охватывает русло реки протяженностью 24 километра. К работе спасателей присоединились тысячи добровольцев, прибывших из различных регионов Северного Кавказа — Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а также из Краснодарского края и Ростовской области.
Поиски осложняются погодными условиями и характером реки, однако волонтеры и сотрудники экстренных служб продолжают обследовать береговую линию и акваторию.