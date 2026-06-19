Калининградская школьница Вера Митюшкина дважды получила 100 баллов за ЕГЭ

На экзаменах по русскому языку и математике ученица школы № 44 из Калининграда Вера Митюшкина набрала 200 баллов — по сотне за каждый. Как рассказывали в пресс-службе областного правительства, она стала первой и пока единственной выпускницей этого года с таким классным результатом.