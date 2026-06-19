В Вологде началось строительство бегового центра

Строительство специализированного бегового центра на базе стадиона «Буревестник» Вологодского государственного университета стартовало в региональной столице. Объект возводят в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта Вологодской области.
«Строительство беговых центров в рамках федеральной программы осуществляется по единому типовому проекту. Подобная структура позволяет центру функционировать как единый организм, обеспечивая спортсменам все этапы тренировочного процесса — от теоретической подготовки и разминки до непосредственно беговой работы и последующего восстановления. На данный момент ведется разметка территории под строение. Продолжаются работы по устройству основания», — говорится в сообщении.
Площадь будущего объекта составит почти 250 кв. м. Внешний периметр центра формирует полноценную тренировочную среду: он включает беговой круг с четырьмя дорожками протяженностью до 200 метров, воркаут-зону и детскую площадку. Центр оснастят всем необходимым для тренировок и отдыха: раздевалками, душевыми, универсальными залами, помещениями для лекций, зонами питания и восстановления, а также камерами хранения.
«Уже этой осенью в Вологде появится новый беговой центр. Он будет доступен не только для спортсменов, но и для всех любителей абсолютно бесплатно. Новая и модернизированная инфраструктура позволит не только качественно проходить тренировочный процесс, но и проводить старты федерального уровня, привлекая участников из других регионов и стран, способствуя популяризации здорового образа жизни и развитию массового спорта в области», — подчеркнул директор Центра спортивной подготовки Вологодской области Константин Петряшов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.