В Вологде началось строительство бегового центра

«Уже этой осенью в Вологде появится новый беговой центр. Он будет доступен не только для спортсменов, но и для всех любителей абсолютно бесплатно. Новая и модернизированная инфраструктура позволит не только качественно проходить тренировочный процесс, но и проводить старты федерального уровня, привлекая участников из других регионов и стран, способствуя популяризации здорового образа жизни и развитию массового спорта в области», — подчеркнул директор Центра спортивной подготовки Вологодской области Константин Петряшов.