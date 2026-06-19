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Промышленный технопарк в Петрозаводске введут в эксплуатацию в 2027 году

На площади 9 тыс. кв. м смогут разместиться не менее 12 резидентов.

Новый промышленный технопарк «Биотех» в Петрозаводске планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Ход работ на объекте проверил глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в его пресс-службе.

«Карельские технопарки уже показывают свою эффективность, поэтому при поддержке федерального центра, бизнеса правительство республики приступило к строительству новой площадки с прицелом на биотехнологии, — отметил Артур Парфенчиков. — У нас есть серьезные планы по сотрудничеству с Курчатовским университетом по биотехнологиям. Подумаем над размещением здесь научно-производственного кластера, обсудим этот вопрос во время скорого визита представителей университета в Карелию».

По словам директора технопарка Александра Полякова, площадь объекта составит 9 тыс. кв. м, на ней расположатся не менее 12 резидентов. На сегодняшний день строительство идет с опережением графика.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.