Промышленный технопарк в Петрозаводске введут в эксплуатацию в 2027 году

Новый промышленный технопарк «Биотех» в Петрозаводске планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Ход работ на объекте проверил глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в его пресс-службе.
«Карельские технопарки уже показывают свою эффективность, поэтому при поддержке федерального центра, бизнеса правительство республики приступило к строительству новой площадки с прицелом на биотехнологии, — отметил Артур Парфенчиков. — У нас есть серьезные планы по сотрудничеству с Курчатовским университетом по биотехнологиям. Подумаем над размещением здесь научно-производственного кластера, обсудим этот вопрос во время скорого визита представителей университета в Карелию».
По словам директора технопарка Александра Полякова, площадь объекта составит 9 тыс. кв. м, на ней расположатся не менее 12 резидентов. На сегодняшний день строительство идет с опережением графика.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.