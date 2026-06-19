Промышленный технопарк в Петрозаводске введут в эксплуатацию в 2027 году

«Карельские технопарки уже показывают свою эффективность, поэтому при поддержке федерального центра, бизнеса правительство республики приступило к строительству новой площадки с прицелом на биотехнологии, — отметил Артур Парфенчиков. — У нас есть серьезные планы по сотрудничеству с Курчатовским университетом по биотехнологиям. Подумаем над размещением здесь научно-производственного кластера, обсудим этот вопрос во время скорого визита представителей университета в Карелию».