Калининградская школьница набрала 200 баллов на ЕГЭ

В Калининградской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Экзамен 4 июня сдавали больше 4,9 тысячи выпускников 11-х классов. И среди них — те, кто показал абсолютный результат. Первой двухсотбалльницей в этом году стала ученица калининградской школы № 44 Вера Митюшкина. Она набрала максимум и по русскому языку,…