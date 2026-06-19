Калининградская школьница набрала 200 баллов на ЕГЭ

В Калининградской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Экзамен 4 июня сдавали больше 4,9 тысячи выпускников 11-х классов. И среди них — те, кто показал абсолютный результат.
Первой двухсотбалльницей в этом году стала ученица калининградской школы № 44 Вера Митюшкина. Она набрала максимум и по русскому языку, и по математике. Также 100 баллов по русскому получила выпускница гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова. Ещё 94 человека сдали предмет на 90+ баллов.
Средний балл по региону составил 60. Как отметили в министерстве образования, это стабильный результат — он не изменился по сравнению с прошлым годом.
Русский язык — обязательный экзамен для получения аттестата. В этом году структура осталась прежней: 27 заданий, включая сочинение.