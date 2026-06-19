Маршрут выходного дня: от Шаляпина до хип-хопа

После подписания контракта с огромным лейблом к Анжеле пришёл первый большой успех. В 2021 году вышел дебютный альбом Green Apelsin под названием «Северный ветер», в него вошли такие хиты, как «Охота на лисицу» и «Проклятие русалки». На следующий год Анжела уже ездила в Москву и в Петербург давать первые сольные концерты.