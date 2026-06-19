Маршрут выходного дня: от Шаляпина до хип-хопа

Дождливая погода — не повод сидеть дома. В эти выходные нижегородцев и гостей города ждут фестивали, концерты и выставки на любой вкус. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
Выставка 404 Museum продолжает свою работу в пространстве ЦЕХ*.
Зрители увидят три инсталляции, изменяющие архитектуру пространства с помощью света и звука. Выставка состоит из трёх инсталляций — 40.0, 1.0 и 4.1. Световые лучи создают геометрию пространства, а зрители, проходя сквозь свет, становятся движущейся частью статичной системы координат.
6+В эти выходные в кинотеатре «Орлёнок» покажут аниме «Хранитель Камфорного дерева».
Жизнь Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего дерева. Говорят, что это дерево обладает сверхъестественной силой и может исполнять самые сокровенные желания. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи и переписать свою судьбу.
16+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0zMTU3NTE1MyUyNmlkJTNENDU2MjQ1NzE1JTI2aGFzaCUzRDhiMTE4NzVhY2MzYmYxZWYlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡Выставка «Легендарные гастроли — 1896. Шаляпин и Русская частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде» открылась в концертном Пакгаузе.
На ней представлены уникальные фотографии, афиши, эскизы костюмов и декораций и театральные предметы рубежа XIX-XX веков из архивов Русского музея фотографии и Бахрушинского музея. Все они рассказывают о судьбоносных гастролях знаменитого театра, 130 лет назад погрузившего нижегородцев в мир русской оперы и соединившего юного Фёдора Шаляпина с его будущей женой, балериной Иолой Торнаги.
6+20 июня в Нижнем Новгороде, в сквере Свердлова, в рамках музыкального мультижанрового фестиваля «Столица Закатов» пройдет тематический день «Столица Закатов. Код Традиций».
Мероприятие будет посвящено культурному многообразию народов России, их традициям, обычаям и современным формам творчества. Событие объединит жителей и гостей города разных возрастов, предоставив возможность познакомиться с культурным наследием различных регионов страны и принять участие в интерактивных активностях. Для гостей будет организована насыщенная программа, включающая музыкальное сопровождение, спортивные активности, мастер-классы и ярмарку изделий ручной работы.
6+20 июня в Milo Concert Hall состоится концерт Green Apelsin.
После подписания контракта с огромным лейблом к Анжеле пришёл первый большой успех. В 2021 году вышел дебютный альбом Green Apelsin под названием «Северный ветер», в него вошли такие хиты, как «Охота на лисицу» и «Проклятие русалки». На следующий год Анжела уже ездила в Москву и в Петербург давать первые сольные концерты.
12+20 июня в Tago Mago пройдёт концерт Pale Hands.
Презентация нового альбома Pale Hands «Дневник личных трагедий». Концерт поддержат группы «Верните рекса» и Old Guard Is Dead. Преодолев эмоциональные испытания и личные драмы, Pale Hands возвращаются с новым составом и жаром в сердцах, разожжённых болью.
18+20 июня в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» пройдёт концерт Big Baby Tape.
Российский рэп-исполнитель и автор песен, создатель и негласный лидер творческого объединения Benzo Gang. Также выступает под псевдонимами DJ Tape («Диджей Тейп») и альтер эго Tape LaFlare («Тейп Лафлэр»). Артист смешивает американский уличный сленг с русским языком, вдохновляясь американским хип-хопом.
18+21 июня в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут спектакль «Евгений Онегин».
В пространстве русской зимы на сцене Маяковки самый известный пушкинский сюжет звучит в исполнении молодых артистов, почти ровесников героев. Их молодость и самоирония автора превращают «энциклопедию русской жизни» в искренний поэтический театр, где поэзия не форма текста, а образ жизни. Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу — всё это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении.
12+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0zOTUzODAzOSUyNmlkJTNENDU2MjQwODQ1JTI2aGFzaCUzRDBjZjE4NDkzNjVmYWQwZDYlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡