В Воронеже власти встретились с бойцами СВО

«Можно было бы рассказывать о том, какие все молодцы, и как все получается. Но не секрет, что для профессиональных военных, тем более прошедших боевые действия, это серьезная смена среды, смена образа мысли, способов работы. Поэтому людям приходится достаточно серьезно работать над собой, понимать, как все устроено и функционирует. Не всегда это оказывается простым. И в этом плане полезно, что вы можете вынести из этих курсов умение работать в команде и сохранять связи между собой, потому что обмениваться опытом друг с другом тоже очень важно».