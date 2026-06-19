В Воронеже власти встретились с бойцами СВО

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Александр Гусев 18 июня встретились с участниками программы «Герои земли Воронежской». О вопросах и предложениях, которые обсуждались на мероприятии, рассказываем в нашем материале.
Управление и экономика.
Куратор программы Ольга Извекова напомнила, что для участия было подано 412 заявок. Экспертно-общественный совет принял решение о включении в обучение 20 участников и ветеранов СВО. Еще 25 участников, находящихся в зоне спецоперации, были включены в резерв. Программа подготовки состоит из четырех модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Каждый завершается очными экзаменами и тестированием.
Она также добавила, что образовательный процесс организован в интерактивном формате. Так, предусмотрены проектно-аналитические деловые и имитационные игры, тренинги, управленческие мастерские, групповая и проектная работа, моделирование, выездные мероприятия на ведущие предприятия региона, а также культурно-просветительские, творческие и спортивные мероприятия.
Кроме того, к обучению привлекаются федеральные и региональные эксперты, руководители органов публичной власти Воронежской области. После каждого очного модуля участники программы проходят стажировки и применяют полученные знания на практике. Каждый участник закреплен за опытным руководителем — это ускоряет адаптацию и профессиональный рост.
Проекты и предложения.
Один из участников программы — Игорь Лысенко, начальник отдела охраны труда КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» — рассказал, что проходит стажировку в региональном министерстве труда и занятости.
«У меня есть предложение — для оценки предприятий и бизнеса: включить в ЭКГ-рейтинг такой показатель, как эффективность трудоустройства участников специальной военной операции. Это подтолкнет работодателей к тому, чтобы трудоустраивать эту категорию граждан», — отметил Игорь Лысенко.
Игорь Щёголев поддержал предложение:
«Александр Викторович Гусев — один из самых активных сторонников ЭКГ-рейтинга, в том числе и в том, что касается региональных и муниципальных закупок. Это первое. Второе — нужно, конечно, взаимодействовать с работодателями и со службами занятости, чтобы направляли ребят на соответствующие предприятия».
Следующий участник программы — Игорь Бурашников, председатель Воронежской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ — прошел стажировку в министерстве образования региона. Он предложил проект по трудоустройству ветеранов СВО в сферу образования, отметив, что среди них немало людей с высшим образованием, в том числе педагогическим, и они могли бы поделиться опытом и знаниями.
Серьезная работа над собой.
Военный пенсионер Вячеслав Левин рассказал о выполнении боевых задач на Харьковском направлении в зоне СВО.
«Для меня региональная программа стала определяющим этапом адаптации к гражданской жизни. Я получил новые знания, практические навыки от опытных специалистов с возможностью реализовать свой потенциал на государственной гражданской службе», — сказал Вячеслав Левин.
На его вопрос об адаптации участников боевых действий к гражданской жизни, Игорь Щёголев ответил, что военнослужащим приходится работать над собой:
«Можно было бы рассказывать о том, какие все молодцы, и как все получается. Но не секрет, что для профессиональных военных, тем более прошедших боевые действия, это серьезная смена среды, смена образа мысли, способов работы. Поэтому людям приходится достаточно серьезно работать над собой, понимать, как все устроено и функционирует. Не всегда это оказывается простым. И в этом плане полезно, что вы можете вынести из этих курсов умение работать в команде и сохранять связи между собой, потому что обмениваться опытом друг с другом тоже очень важно».